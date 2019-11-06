Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todeskampf des Kommissars

SAT.1Staffel 4Folge 49vom 06.11.2019
Todeskampf des Kommissars

Todeskampf des KommissarsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 49: Todeskampf des Kommissars

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Vor einem leer stehenden Fabrikgebäude wird ein Obdachloser grausam niedergeschlagen aufgefunden. Die Spur führt die Kommissare in die illegale Kampfszene der Stadt: Das Opfer nahm an brutalen Preisboxkämpfen teil. Um den Täter ausfindig zu machen, schleust sich Michael Naseband verdeckt in die Wettmafia ein. Einer der härtesten Undercover-Einsätze des Kommissars beginnt ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen