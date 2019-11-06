Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache einer Toten

SAT.1Staffel 4Folge 52vom 06.11.2019
Rache einer Toten

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 52: Rache einer Toten

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Auf einem Friedhof wird ein Mann an einen Baum gefesselt und mit einer Armbrust erschossen. Genau vor einem Jahr wurde an derselben Stelle eine Frau beerdigt, die ebenfalls Opfer eines Gewaltverbrechens war. Der Mörder wurde nie gefunden. Ihr Ehemann hatte bei der Beerdigung seiner Frau tödliche Rache geschworen ...

