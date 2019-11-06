K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Rache einer Toten
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Auf einem Friedhof wird ein Mann an einen Baum gefesselt und mit einer Armbrust erschossen. Genau vor einem Jahr wurde an derselben Stelle eine Frau beerdigt, die ebenfalls Opfer eines Gewaltverbrechens war. Der Mörder wurde nie gefunden. Ihr Ehemann hatte bei der Beerdigung seiner Frau tödliche Rache geschworen ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1