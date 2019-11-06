Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verhängnisvolle Verführung

SAT.1Staffel 4Folge 57vom 06.11.2019
Verhängnisvolle Verführung

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 57: Verhängnisvolle Verführung

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein verheirateter Landwirt liegt tot im Kuhstall. Auf Singlepartys traf er heimlich andere Frauen. Auf einer Pornowebsite taucht sogar ein Sexvideo vom Toten und eine seiner Geliebten auf. Die Kommissare finden heraus, dass die Geliebte gezielt Männer verführt und ein Komplize ihr Liebesspiel heimlich filmt ... Rechte: Sat.1

