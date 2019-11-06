Tödlicher DrogenschmuggelJetzt kostenlos streamen
Folge 58: Tödlicher Drogenschmuggel
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare vom K11 finden eine Pakistanin tot in einem Teppichgeschäft auf. Als ihre Leiche obduziert wird, überfallen zwei maskierte Männer die Pathologie. Die brutalen Verbrecher schlagen die Nachtwächterin und den Gerichtsmediziner nieder - anschließend stehlen sie die Leiche. Der Verdacht fällt auf den Onkel der Toten ... Rechte: Sat.1
