K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 4Folge 599
21 Min.Ab 12

Während eines Undercover-Einsatzes wird der Dienstwagen von Kommissar Gerrit Grass geklaut. In dem Auto befindet sich unglücklicherweise auch der Hamster seiner Nichte. Kurz darauf wird mit dem geklauten Wagen ein Geldtransporter überfallen. Die Täter nehmen einen der Wachmänner als Geisel und flüchten. Können die Kommissare die Geisel befreien und den Hamster retten?

SAT.1
