K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord in der Backstube

SAT.1Staffel 4Folge 63vom 06.11.2019
Mord in der Backstube

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 63: Mord in der Backstube

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Inhaber einer kleinen Familienbäckerei kämpfen gegen die Übernahme durch einen Großbäcker. Immer wieder gibt es heftigen Streit, da die Familie nicht verkaufen will. Als der Bäckermeister in seiner Backstube ermordet wird, gerät sein kauffreudiger Konkurrent unter Verdacht - doch der Großbäcker hat ein Alibi ... Rechte: Sat.1

