K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Mord in der Backstube
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Inhaber einer kleinen Familienbäckerei kämpfen gegen die Übernahme durch einen Großbäcker. Immer wieder gibt es heftigen Streit, da die Familie nicht verkaufen will. Als der Bäckermeister in seiner Backstube ermordet wird, gerät sein kauffreudiger Konkurrent unter Verdacht - doch der Großbäcker hat ein Alibi ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1