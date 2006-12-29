Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verbrechen aus Liebe

SAT.1 Staffel 4 Folge 94 vom 29.12.2006
Verbrechen aus Liebe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 94: Verbrechen aus Liebe

22 Min. Folge vom 29.12.2006 Ab 6

Eine Pizzeria wird von zwei Männern überfallen. Ein Räuber wird erschossen, der andere flieht. Der Juniorchef der Pizzeria und seine Schwester verhalten sich verdächtig. Sie versuchen vor den Kommissaren ein Päckchen zu verstecken. Der Inhalt: eine große Menge Kokain. Am nächsten Tag wird die Schwester des Juniorchefs entführt. Will der geflohene Räuber sein Koks freipressen ...

