K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Verbrechen aus Liebe
22 Min.Folge vom 29.12.2006Ab 6
Eine Pizzeria wird von zwei Männern überfallen. Ein Räuber wird erschossen, der andere flieht. Der Juniorchef der Pizzeria und seine Schwester verhalten sich verdächtig. Sie versuchen vor den Kommissaren ein Päckchen zu verstecken. Der Inhalt: eine große Menge Kokain. Am nächsten Tag wird die Schwester des Juniorchefs entführt. Will der geflohene Räuber sein Koks freipressen ...
