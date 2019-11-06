K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Tödliche Mutterliebe
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kommissarin Rietz wird Zeugin eines gewalttätigen Banküberfalls. Kurz darauf wird einer der Bankräuber erschossen, doch von der Beute fehlt jede Spur. Sein Komplize bestreitet der Mörder zu sein und verweist auf die betrogene Ehefrau des Toten. Sie hatte ihren Mann kurz vor dem Überfall mit einer Anderen erwischt und ihn deshalb verlassen ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1