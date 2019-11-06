Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Mutterliebe

SAT.1Staffel 4Folge 97vom 06.11.2019
Folge 97: Tödliche Mutterliebe

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kommissarin Rietz wird Zeugin eines gewalttätigen Banküberfalls. Kurz darauf wird einer der Bankräuber erschossen, doch von der Beute fehlt jede Spur. Sein Komplize bestreitet der Mörder zu sein und verweist auf die betrogene Ehefrau des Toten. Sie hatte ihren Mann kurz vor dem Überfall mit einer Anderen erwischt und ihn deshalb verlassen ... Rechte: Sat.1

SAT.1
