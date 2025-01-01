Burger & Co mal anders: Starkoch Ali Güngörmüs zeigt, wie es gehtJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 1: Burger & Co mal anders: Starkoch Ali Güngörmüs zeigt, wie es geht
46 Min.
Mehrere Wochen lang war Profikoch Ali Güngörmüs mit seinen Kollegen Frank Rosin und Alexander Kumptner auf Roadtrip durch die USA. Von seiner Reise hat er seine ganz eigenen Versionen der amerikanischen Klassiker Burger und Coleslaw mitgebracht. Gemeinsam mit "K1 Magazin"-Reporterin Sabrina bereitet er Köfte-Burger und Krautsalat zu und blickt auf die Highlights seiner USA-Reise zurück.
