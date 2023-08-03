Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Den Urlaub nach Hause holen: Die verrücktesten thailändischen Spezialitäten!

Kabel EinsStaffel 2023Folge 23vom 03.08.2023
Folge 23: Den Urlaub nach Hause holen: Die verrücktesten thailändischen Spezialitäten!

45 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12

Auf Asien-Reisen genießen wir das exotische Essen. Und zurück in Deutschland? Da gibt es mehr als nur Thai-Curry. Wir haben ein thailändisch–deutsches Paar auf Entdeckungsreise in den Asia-Supermarkt geschickt. Sie kaufen die verrücktesten thailändischen Lebensmittel, probieren sich durch Insekten und Stinkfrucht und am Ende geht es an den Kochtopf!

