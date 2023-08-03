Den Urlaub nach Hause holen: Die verrücktesten thailändischen Spezialitäten!Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 23: Den Urlaub nach Hause holen: Die verrücktesten thailändischen Spezialitäten!
45 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12
Auf Asien-Reisen genießen wir das exotische Essen. Und zurück in Deutschland? Da gibt es mehr als nur Thai-Curry. Wir haben ein thailändisch–deutsches Paar auf Entdeckungsreise in den Asia-Supermarkt geschickt. Sie kaufen die verrücktesten thailändischen Lebensmittel, probieren sich durch Insekten und Stinkfrucht und am Ende geht es an den Kochtopf!
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins