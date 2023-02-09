Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Burger & Co mal anders: Starkoch Ali Güngörmüs zeigt, wie es geht

Kabel EinsStaffel 2023Folge 1vom 09.02.2023
Burger & Co mal anders: Starkoch Ali Güngörmüs zeigt, wie es geht

Burger & Co mal anders: Starkoch Ali Güngörmüs zeigt, wie es gehtJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 1: Burger & Co mal anders: Starkoch Ali Güngörmüs zeigt, wie es geht

46 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12

Mehrere Wochen lang war Profikoch Ali Güngörmüs mit seinen Kollegen Frank Rosin und Alexander Kumptner auf Roadtrip durch die USA. Von seiner Reise hat er seine ganz eigenen Versionen der amerikanischen Klassiker Burger und Coleslaw mitgebracht. Gemeinsam mit "K1 Magazin"-Reporterin Sabrina bereitet er Köfte-Burger und Krautsalat zu und blickt auf die Highlights seiner USA-Reise zurück.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen