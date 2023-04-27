Preiswert in den Urlaub: Ungewöhnliche Buchungsportale im TestJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Preiswert in den Urlaub: Ungewöhnliche Buchungsportale im Test
48 Min.Folge vom 27.04.2023
35 % der Deutschen unternehmen für Kurzurlaube am liebsten eine Städtereise. Doch wie kommt man möglichst preiswert weg? Das "K1 Magazin" testet zwei ungewöhnliche Portale, mit denen man bei Hotels angeblich richtig sparen kann. Doch stimmt das auch? Und: Disc-Golf, Padel-Tennis & Indoor-Slackline: Mit Spiel und Spaß durch den Frühling / Campingbus Marke Eigenbau: Die große Do-it-yourself-Challenge
