Luxus-Melonen und Käse für 1.000 Euro: Wenn Lebensmittel extrem teuer sindJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 12: Luxus-Melonen und Käse für 1.000 Euro: Wenn Lebensmittel extrem teuer sind
46 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12
Ob eine Flasche Tafelwasser für 60€, Speisesalz für 90€ pro Kilo, eine Melone für 170€ oder eine Zitrone für 200€ - rund um den Globus gibt es alltägliche Lebensmittel, die unglaublich teuer sind. Wie kann da sein und sind sie ihren Preis wert? Gemeinsam mit Profiköchin Felicitas Then geht das K1 Magazin fünf kostspieligen Lebensmitteln auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins