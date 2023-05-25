Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Auf Schnäppchenjagd im Auktionshaus

Kabel EinsStaffel 2023Folge 14vom 25.05.2023
K1 Magazin

Folge 14: Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Auf Schnäppchenjagd im Auktionshaus

47 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12

Aktuell müssen viele Menschen auf jeden Cent achten. Da können Auktionen eine gute Gelegenheit sein, ein Schnäppchen zu machen. Händler und Privatleute können auf der Suche nach preiswerten Einzelstücken mitbieten. Bei Nachlassversteigerungen kommt von Hausrat bis zu Möbeln nahezu alles unter den Hammer. Wer etwas Besonderes sucht, kann im Pfandleihhaus Uhren und Schmuck zu günstigeren Preisen ergattern. Das K1 Magazin begleitet Schnäppchenjäger auf Auktionen in Berlin und Koblenz.

