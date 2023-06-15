Abgezockt beim Anzugkauf: Peter Giesel testet Schneider in BangkokJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 16: Abgezockt beim Anzugkauf: Peter Giesel testet Schneider in Bangkok
45 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12
Abzocke-Experte Peter Giesel reist nach Bangkok, denn er hat von einer Masche gehört, mit der Touristen ordentlich abgezockt werden: Dort werben Schneider an jeder Ecke für handgefertigte Maßanzüge zu besonders günstigen Preisen! Was in Deutschland Luxus wäre, ist hier erschwinglich. Angeblich jedenfalls! Aber gibt es Hose, Sakko und Hemd wirklich zum angepriesenen Schnäppchenpreis? Und wie gut ist die Qualität? Peter lässt sich zwei Anzüge maßschneidern – und erlebt eine Überraschung…
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation, Verbraucherinformation, Reise
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins