Abzocke im Fleisch-Paradies: Peter Giesel testet argentinische Steak-RestaurantsJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 17: Abzocke im Fleisch-Paradies: Peter Giesel testet argentinische Steak-Restaurants
47 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 12
Argentinien ist bekannt für seine Fleischspezialitäten! Ein Klassiker: Asado, eine üppige Grillplatte aus Rind-, Schwein- und Geflügelfleisch. In Buenos Aires gibt es eine Vielzahl an Restaurants, die diese Spezialität anbieten – oft zu kleinen Preisen. Doch Vorsicht: Auch hier lauern Touristenfallen, die für schlechte Fleischqualität ordentlich abkassieren. Kabel Eins Abzocke-Experte Peter Giesel hat zwei Restaurants getestet – und sein Steak ist ihm dabei beinahe im Halse steckengeblieben!
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins