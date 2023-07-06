Kryptowährungen im Alltagstest: Wie geht Einkaufen mit Bitcoins?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 19: Kryptowährungen im Alltagstest: Wie geht Einkaufen mit Bitcoins?
48 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12
Der Euro ist wegen der Inflation immer weniger wert. Ein anderes Zahlungsmittel soll angeblich gegen Inflation stabil sein: Bitcoin – das ist eine digitale Währung, auch „Kryptowährung“ genannt. Diese Art von Geld existiert nur digital, jeder von uns kann seine Euros in Bitcoin wechseln. Doch können wir sie im Alltag nutzen wie ganz normales Geld? Wie funktioniert das Bezahlen damit, und was sind die Vor- und Nachteile der Kryptowährung? K1 Magazin-Reporterin Marina Kornath macht den Praxistest!
