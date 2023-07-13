Von Paella bis Tapas: Die Top 5 der spanischen SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Von Paella bis Tapas: Die Top 5 der spanischen Spezialitäten
47 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Spanien ist ein Paradies für Feinschmecker – und bietet neben Klassikern wie Paella und Tortilla eine Vielfalt an regionalen Spezialitäten und überraschenden Leckerbissen: von Aioli und Pimientos de padrón bis zur Paella Valenciana. Und bei den Tapas, den kleinen Häppchen, sind der Kreativität der Köche keine Grenzen gesetzt. Profikoch Mike Süsser stellt uns die Top 5 der leckersten und außergewöhnlichsten spanischen Spezialitäten vor!
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins