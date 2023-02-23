Auf Roadtrip durch Florida: Was hat der Sunshine State kulinarisch zu bieten?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 3: Auf Roadtrip durch Florida: Was hat der Sunshine State kulinarisch zu bieten?
46 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12
Die Florida Keys sind ein Urlaubsparadies mit einem großen kulinarischen Angebot. Kubanische und karibische Einflüsse machen die Küche des südlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten extrem vielfältig. Doch was sind die ausgefallensten Spezialitäten dort? "K1 Magazin"-Moderatorin Madita van Hülsen begibt sich auf eine Entdeckungsreise durch die heimischen Küchen.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins