Spitzenköche auf großer Fahrt: Frank Rosins Highlights aus dem "Roadtrip USA"Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 4: Spitzenköche auf großer Fahrt: Frank Rosins Highlights aus dem "Roadtrip USA"
49 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12
4.500 Meilen fahren die Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs mit einem Wohnmobil quer durch die USA. Sie probieren den wohl schärfsten Burger der Welt, springen aus einem Flugzeug und gehen mit Haien auf Tauchstation. Eine Reise voll kulinarischer Erlebnisse und extremer Abenteuer, bei denen die Drei über sich hinauswachsen. Zurück in Deutschland erzählt Sternekoch Frank Rosin exklusiv im K1 Magazin seine persönlichen Eindrücke der verrücktesten Reise seines Lebens.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins