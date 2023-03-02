Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2023Folge 4vom 02.03.2023
49 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12

4.500 Meilen fahren die Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs mit einem Wohnmobil quer durch die USA. Sie probieren den wohl schärfsten Burger der Welt, springen aus einem Flugzeug und gehen mit Haien auf Tauchstation. Eine Reise voll kulinarischer Erlebnisse und extremer Abenteuer, bei denen die Drei über sich hinauswachsen. Zurück in Deutschland erzählt Sternekoch Frank Rosin exklusiv im K1 Magazin seine persönlichen Eindrücke der verrücktesten Reise seines Lebens.

