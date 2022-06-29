K11 - Die neuen Fälle
Folge 62: Schwierige Geburt
22 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 12
Der Überfall auf ein Juweliergeschäft hat sich für den Täter gelohnt: Diamanten im Wert von 300.000 Euro wurden erbeutet! Ein vorbestrafter Cafébesitzer mit seiner schwangeren Frau geraten ins Visier der Kommissare. Doch als Philipp Stehler dem Verdacht mit seiner Kollegin Charlotte Fuchs nachgeht, kämpft er plötzlich selbst ums Überleben und mit einsetzenden Geburtswehen ...
