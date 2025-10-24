Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Und ewig morden die Erben

SAT.1Staffel 4Folge 73vom 24.10.2025
Und ewig morden die Erben

K11 - Die neuen Fälle

Folge 73: Und ewig morden die Erben

22 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

2,7 Millionen, ein Testament und ein Toter: Für die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler ist schnell klar, dass dies kein Zufall ist und der Mann ermordet wurde. Allerdings hat der Verstorbene das Erbe gut versteckt. Die zerstrittenen Kinder wollen nun das Geld finden, die Polizei hingegen den Mörder ...

