Und ewig morden die ErbenJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 73: Und ewig morden die Erben
22 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
2,7 Millionen, ein Testament und ein Toter: Für die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler ist schnell klar, dass dies kein Zufall ist und der Mann ermordet wurde. Allerdings hat der Verstorbene das Erbe gut versteckt. Die zerstrittenen Kinder wollen nun das Geld finden, die Polizei hingegen den Mörder ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen