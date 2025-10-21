Staffel 2Folge 1vom 21.10.2025
Ich will einen LadenJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 1: Ich will einen Laden
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess eröffnet ihren eigenen Laden. Sie durchsucht das Schloss nach interessanten Dingen zum Verkauf und hat bald viele glückliche Kunden. Doch schon bald merken alle, dass sie Dinge gekauft haben, die jemand anderem gehören…
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films