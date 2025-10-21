Staffel 2Folge 5vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 5: Ich will mich verkleiden
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Es gibt eine Kostümparty im Schloss und einen Preis für das beste Kostüm! Little Princess will das beste Outfit haben, aber alle ihre Ideen gehen schief. Als was wird sie wohl gehen…?
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films