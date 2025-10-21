Staffel 2Folge 3vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 3: Ich will ein Pirat sein
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess beschließt, Piratin zu werden. Zu ihrer Freude entdeckt sie, dass Piraten sehr freche Leute sind! Piraten müssen sich nicht waschen oder gehorchen! Ein Leben als Seefahrerin für die Prinzessin – bis sie merkt, dass selbst die frechsten Piraten Aufgaben erledigen müssen…
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films