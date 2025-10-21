Staffel 2Folge 18vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 18: Ich will ein Höhlenmädchen sein
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess wird zur Höhlenfrau und lebt in einer Höhle (also im Gartenschuppen). Sie tanzt, jagt Säbelzahntiger und muss sich nicht benehmen! Doch als es dunkel wird, verliert das Höhlenleben seinen Reiz… War das ein haariger Elefant?!
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films