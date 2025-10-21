Staffel 2Folge 2vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 2: Heute ist Sporttag!
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Es ist Sporttag im Schloss und die Stimmung ist elektrisierend! Alle wählen ihre Teams, aber als die Prinzessin mit Scruff und dem Admiral zusammenkommt, ist sie wenig begeistert. Mit diesem Team wird sie nie gewinnen! Also muss sie alle Rennen selbst laufen…
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films