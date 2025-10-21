Staffel 2Folge 20vom 21.10.2025
Muttertag!Jetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 20: Muttertag!
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Es ist Muttertag und Little Princess bastelt ein besonderes Geschenk für ihre Mama. Sie weiß nur nicht, was es ist – es verändert sich ständig! Die Königin ist neugierig und verfolgt ihre Tochter und das geheimnisvolle Geschenk…
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films