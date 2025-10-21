Staffel 2Folge 10vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 10: Ich will Großtante nicht küssen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Großtante kommt zu Besuch und Little Princess ist nicht begeistert. Sie hat geliehene Zähne, schlabberige Strumpfhosen und ein kratziges Kinn – und die Prinzessin soll sie küssen!! Wie kommt sie da nur raus…
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
6
Copyrights:© Illuminated Films