Staffel 2Folge 12vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 12: Ich will brav sein
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess sitzt auf der „Ungezogenen Stufe“ und darf nur beim Schmücken des Weihnachtsbaums helfen, wenn sie den ganzen Tag brav ist! Doch brav sein ist gar nicht so einfach… schafft sie es?
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films