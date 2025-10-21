Staffel 2Folge 16vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 16: Ich will meine Schaukel
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess hat eine neue Schaukel! Aber sie darf nur mit einem Erwachsenen darauf. Doch sie kann nicht widerstehen und probiert sie aus… Als sie fällt, hat sie solche Angst, dass sie den Rest des Tages Ausreden findet, nicht zu spielen…
Copyrights:© Illuminated Films