Staffel 2Folge 7vom 21.10.2025
Ich will ein FahrradJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 7: Ich will ein Fahrrad
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Little Princess ist genervt, weil ihr Dreirad nicht schnell genug fährt. Sie braucht ein Fahrrad! Eines mit nur zwei Rädern! Doch schon das Aufsteigen – geschweige denn das Fahren – ist schwieriger als gedacht…
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films