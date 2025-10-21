Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kleine Prinzessin

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 4vom 21.10.2025
Ich will auf den Jahrmarkt gehen

Ich will auf den Jahrmarkt gehen

Folge 4: Ich will auf den Jahrmarkt gehen

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Little Princess geht auf den Jahrmarkt! Doch vor lauter Aufregung verletzt sie sich am Fuß. Sie soll zu Hause bei der Königin bleiben, während alle anderen gehen. „Nichts ist so schön wie ein Tag auf dem Jahrmarkt“, sagt die enttäuschte Prinzessin. Doch die Königin hat ein paar Überraschungen parat…

