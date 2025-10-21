Staffel 2Folge 21vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 21: Ich will ein Entdecker sein
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Als Little Princess von ihrem Urgroßvater, dem Entdecker, hört, beschließt sie, selbst Entdeckerin zu werden! Doch gibt es das Blaue Boogaloo-Land wirklich? Und wenn ja, wird sie es finden…?
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films