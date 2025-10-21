Staffel 2Folge 24vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 24: Ich will Fußball spielen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Draußen tobt ein Sturm und Little Princess ist im Schloss gefangen und gelangweilt. Sie hat alle Spiele zweimal gespielt. Als sie ihren Fußball findet, denkt sie, sie hat das perfekte Spiel – bis sie merkt, dass man drinnen besser nicht Fußball spielt…
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films