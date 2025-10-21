Staffel 2Folge 25vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 25: Ich will im Regen spielen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin liebt Regentage – überall gibt es Pfützen zum Hineinspringen! Doch niemand sonst im Schloss möchte mitspielen – alle wollen lieber drinnen bleiben und trocken bleiben. „Drinnen ist langweilig“, singt die Prinzessin. Aber als die Dinge schiefgehen, denkt sie plötzlich, dass die anderen vielleicht doch recht haben…
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Illuminated Films