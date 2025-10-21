Staffel 2Folge 28vom 21.10.2025
Ich will in den Urlaub fahrenJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 28: Ich will in den Urlaub fahren
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Als die kleine Prinzessin eine Postkarte von der Großtante bekommt, beschließt sie, selbst Urlaub zu machen. Doch alle anderen im Schloss sind mit dem Frühjahrsputz beschäftigt, also muss sie alleine losziehen. Aber Urlaub macht einfach keinen Spaß, wenn man niemanden zum Spielen hat…
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films