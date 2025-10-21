Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kleine Prinzessin

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 30vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin

Folge 30: Ich will es nicht verpassen

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die kleine Prinzessin verpasst ständig all die lustigen und spannenden Dinge, die im Schloss passieren. Sie kommt immer zu spät! Also bittet sie ihre Freunde, sie zu rufen, wenn etwas Aufregendes passiert – doch bald merkt sie, dass man manchmal einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss…

Kleine Prinzessin
Kleine Prinzessin

