Staffel 2Folge 35vom 21.10.2025
Ich will einen Schatz findenJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 35: Ich will einen Schatz finden
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Heute ist Schatzsuche im Schloss – und alle sind ganz aufgeregt! Letztes Jahr hat die kleine Prinzessin kein einziges Schokoladenei gefunden, also ist sie dieses Mal fest entschlossen. Als sie dann sogar eine Karte mit den Verstecken entdeckt, denkt sie: Das wäre doch kein richtiges Schummeln… oder etwa doch?!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kleine Prinzessin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films