Kommissar Rex
Folge 1: Ein Engel auf vier Pfoten
95 Min.Folge vom 24.12.2020Ab 12
Die Eltern des zehnjährigen Markus Richter leben nach einem Seitensprung seines Vaters getrennt. Markus möchte dennoch die anstehenden Weihnachtstage gemeinsam mit beiden Eltern verbringen. Um seine Mutter zu überreden, schleicht er sich heimlich vom Eishockeytraining davon. Damit seine Abwesenheit nicht auffällt, gibt er seinem Freund Tommy sein Trikot. Doch dann wird Tommy entführt. Eine Verwechslung? Markus beschließt, seinen Freund auf eigene Faust zu befreien.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
