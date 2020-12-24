Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Ein Engel auf vier Pfoten

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 24.12.2020
Ein Engel auf vier Pfoten

Kommissar Rex

Folge 1: Ein Engel auf vier Pfoten

95 Min.Folge vom 24.12.2020Ab 12

Die Eltern des zehnjährigen Markus Richter leben nach einem Seitensprung seines Vaters getrennt. Markus möchte dennoch die anstehenden Weihnachtstage gemeinsam mit beiden Eltern verbringen. Um seine Mutter zu überreden, schleicht er sich heimlich vom Eishockeytraining davon. Damit seine Abwesenheit nicht auffällt, gibt er seinem Freund Tommy sein Trikot. Doch dann wird Tommy entführt. Eine Verwechslung? Markus beschließt, seinen Freund auf eigene Faust zu befreien.

