SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11vom 30.01.2021
Folge 11: Mord à la carte

48 Min.Folge vom 30.01.2021Ab 12

Der Geschäftsführer eines Luxusrestaurants stirbt nach dem Genuss eines teuren Weins. Zwischen ihm und seinem Partner, dem Starkoch Mick Konrad, gab es Streitigkeiten. Doch Moser stößt auf eine andere Spur: Der Tote hatte ein Verhältnis mit Micks Frau. Die Trauer hält sich bei Mick Konrad in Grenzen - er hat nur sein Restaurant im Kopf, auch seine Frau Liz vernachlässigt er sträflich. Als Micks Mutter auftaucht, macht Liz eine grausame Entdeckung ...

