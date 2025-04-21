Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Jagd nach einer Toten

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 21.04.2025
46 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Als Karin Sandner auf der Straße zusammenbricht, wird sie sofort in ein Krankenhaus gebracht - zu spät, die Frau stirbt an Herzversagen. Am nächsten Morgen wird der Pförtner erwürgt aufgefunden und die Leiche von Karin Sandner ist aus der Leichenkammer verschwunden. Die Ermittlungen sind schwierig: Der arbeitslose Witwer Christian Sandner verweigert die Zusammenarbeit mit der Polizei, Karins Freundin schweigt, und ohne eine Leiche ist es unmöglich, auf ein Tatmotiv zu stoßen ...

