Kommissar Rex
Folge 9: Jagd nach einer Toten
46 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Als Karin Sandner auf der Straße zusammenbricht, wird sie sofort in ein Krankenhaus gebracht - zu spät, die Frau stirbt an Herzversagen. Am nächsten Morgen wird der Pförtner erwürgt aufgefunden und die Leiche von Karin Sandner ist aus der Leichenkammer verschwunden. Die Ermittlungen sind schwierig: Der arbeitslose Witwer Christian Sandner verweigert die Zusammenarbeit mit der Polizei, Karins Freundin schweigt, und ohne eine Leiche ist es unmöglich, auf ein Tatmotiv zu stoßen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1