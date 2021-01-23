Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Mörderische Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5vom 23.01.2021
Mörderische Leidenschaft

Kommissar Rex

Folge 5: Mörderische Leidenschaft

46 Min.Folge vom 23.01.2021Ab 12

Die attraktive Diana Markus wird wegen Anstiftung zum Mord an ihrem Freund zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ein Beobachter im Gerichtssaal, der Zeichenlehrer Wolfgang Bergmann, hat sich unsterblich in sie verliebt. Er erschlägt einen Wachsoldaten, raubt sein Schnellfeuergewehr und befreit Diana auf dem Gefangenentransport. Kommissar Moser und Rex können sie kurze Zeit später dingfest machen - doch Bergmann fasst einen teuflischen Plan, um sie erneut zu befreien ...

SAT.1 GOLD
