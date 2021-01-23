Mörderische LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 5: Mörderische Leidenschaft
46 Min.Folge vom 23.01.2021Ab 12
Die attraktive Diana Markus wird wegen Anstiftung zum Mord an ihrem Freund zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ein Beobachter im Gerichtssaal, der Zeichenlehrer Wolfgang Bergmann, hat sich unsterblich in sie verliebt. Er erschlägt einen Wachsoldaten, raubt sein Schnellfeuergewehr und befreit Diana auf dem Gefangenentransport. Kommissar Moser und Rex können sie kurze Zeit später dingfest machen - doch Bergmann fasst einen teuflischen Plan, um sie erneut zu befreien ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1