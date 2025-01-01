Kommissar Rex
Folge 10: Warum starb Romeo?
46 Min.Ab 6
Während der Aufführung von "Romeo und Julia" wird der Hauptdarsteller von einem herabstürzenden Dekorationsstück erschlagen. Der vermeintliche Unfall war Mord, und in der Belegschaft des Theaters gibt es viele Verdächtige. Intrigen erschweren die Arbeit von Kommissar Moser, Böck und Rex. Sie ermitteln, dass der Tote nicht nur ein lebhaftes Liebesleben, sondern auch jede Menge Schulden hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1