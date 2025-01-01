Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Ab 6

Während der Aufführung von "Romeo und Julia" wird der Hauptdarsteller von einem herabstürzenden Dekorationsstück erschlagen. Der vermeintliche Unfall war Mord, und in der Belegschaft des Theaters gibt es viele Verdächtige. Intrigen erschweren die Arbeit von Kommissar Moser, Böck und Rex. Sie ermitteln, dass der Tote nicht nur ein lebhaftes Liebesleben, sondern auch jede Menge Schulden hatte ...

SAT.1 GOLD
