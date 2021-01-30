Kommissar Rex
Folge 12: Blutrote Rosen
47 Min.Folge vom 30.01.2021Ab 12
Russische Killer, die als Blumenboten auftreten, erschießen ein Ehepaar und dringen anschließend in das Haus des Wissenschaftlers Professor Dorner ein, um die Familie als Geisel zu nehmen - Dorner arbeitet an einem Aufsehen erregenden Medikament. Kommissar Moser und sein Team ermitteln, dass die beiden Toten seine Mitarbeiter waren. Die Befreiung der Familie ist gefährlich, die Killer kennen keine Gnade. Schließlich gelingt es Moser, Rex in das Haus zu schmuggeln ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1