Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Blutrote Rosen

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 12vom 30.01.2021
Blutrote Rosen

Blutrote RosenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 12: Blutrote Rosen

47 Min.Folge vom 30.01.2021Ab 12

Russische Killer, die als Blumenboten auftreten, erschießen ein Ehepaar und dringen anschließend in das Haus des Wissenschaftlers Professor Dorner ein, um die Familie als Geisel zu nehmen - Dorner arbeitet an einem Aufsehen erregenden Medikament. Kommissar Moser und sein Team ermitteln, dass die beiden Toten seine Mitarbeiter waren. Die Befreiung der Familie ist gefährlich, die Killer kennen keine Gnade. Schließlich gelingt es Moser, Rex in das Haus zu schmuggeln ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen