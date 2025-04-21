Kommissar Rex
Folge 2: Todesrennen
47 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 6
Bei einem der regelmäßig veranstalteten illegalen Autorennen einer Jugendbande verunglückt ein Bandenmitglied tödlich - der Unfallhergang ist unklar. Als kurz darauf der Anführer der Jugendlichen ermordet wird, beginnen Moser und sein Team zu ermitteln. Die Bande vermutet den Täter in den eigenen Reihen. Die Verhöre sind sehr schwierig, Moser steht vor einer Mauer des Schweigens. Er wird erst akzeptiert, als er sich auf ein Autorennen einlässt ...
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
6
