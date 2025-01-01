Kommissar Rex
Folge 7: Der Puppenmörder
48 Min.Ab 12
Der Puppenmacher Martin Wolf hat eine furchtbare Manie: Er will Frauen zu gefügigen Puppen machen. Wenn sie sich wehren, bringt er sie um. Bei einer der Toten entdeckt Moser ein winziges Detail, das ihn in eines der romantischsten Viertel Wiens führt. Als Wolf eine weitere Frau verführen will, kann sich das Opfer in letzter Sekunde befreien. Nachdem er vergeblich versucht, ein kleines Mädchen einzuschüchtern, das den Übergriff beobachtet hat, fasst Wolf einen teuflischen Plan.
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
12
