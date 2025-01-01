Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Der Puppenmörder

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7
Der Puppenmörder

Kommissar Rex

Folge 7: Der Puppenmörder

48 Min.Ab 12

Der Puppenmacher Martin Wolf hat eine furchtbare Manie: Er will Frauen zu gefügigen Puppen machen. Wenn sie sich wehren, bringt er sie um. Bei einer der Toten entdeckt Moser ein winziges Detail, das ihn in eines der romantischsten Viertel Wiens führt. Als Wolf eine weitere Frau verführen will, kann sich das Opfer in letzter Sekunde befreien. Nachdem er vergeblich versucht, ein kleines Mädchen einzuschüchtern, das den Übergriff beobachtet hat, fasst Wolf einen teuflischen Plan.

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
