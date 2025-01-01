Kommissar Rex
Folge 8: Unter Hypnose
46 Min.Ab 12
Karin Friedl findet ihren Freund tot auf - ermordet. Seine Mutter reagiert auffallend gelassen auf die Nachricht, sie beschäftigt sich intensiv mit Hypnose, außerdem hat sie ein schlechtes Verhältnis zu Karin Friedl. Als sie die Zusammenarbeit mit der Polizei verweigert, lässt Moser sie verdeckt überwachen. Bei seinen Ermittlungen kommt ihm ein Verdacht, und er zieht einen Psychiater zu Rate. Seine Vermutung bestätigt sich: Karin Friedl wurde in der Mordnacht hypnotisiert ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1