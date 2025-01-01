Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8
Folge 8: Unter Hypnose

46 Min.Ab 12

Karin Friedl findet ihren Freund tot auf - ermordet. Seine Mutter reagiert auffallend gelassen auf die Nachricht, sie beschäftigt sich intensiv mit Hypnose, außerdem hat sie ein schlechtes Verhältnis zu Karin Friedl. Als sie die Zusammenarbeit mit der Polizei verweigert, lässt Moser sie verdeckt überwachen. Bei seinen Ermittlungen kommt ihm ein Verdacht, und er zieht einen Psychiater zu Rate. Seine Vermutung bestätigt sich: Karin Friedl wurde in der Mordnacht hypnotisiert ...

