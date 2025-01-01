Kommissar Rex
Folge 3: Stadt in Angst
46 Min.Ab 12
Als eine Frau beim Eislaufen vergiftet zusammenbricht, wird sie von ihrem Bruder beobachtet. Er hätte ein Motiv, denn die beiden stritten sich oft um Geld. Moser findet eine Getränkedose, deren Boden durchbohrt ist - das Gift war professionell in das Getränk eingefüllt worden. Als ein Mann von einer Straßenbahn überfahren wird, sieht es zunächst nach einem Unfall aus. Doch auch er wurde vergiftet. Rex findet weitere manipulierte Dosen - sie tauchen in der ganzen Stadt auf.
Kommissar Rex
