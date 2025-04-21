Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 21.04.2025
Folge 2: Todesrennen

47 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 6

Bei einem der regelmäßig veranstalteten illegalen Autorennen einer Jugendbande verunglückt ein Bandenmitglied tödlich - der Unfallhergang ist unklar. Als kurz darauf der Anführer der Jugendlichen ermordet wird, beginnen Moser und sein Team zu ermitteln. Die Bande vermutet den Täter in den eigenen Reihen. Die Verhöre sind sehr schwierig, Moser steht vor einer Mauer des Schweigens. Er wird erst akzeptiert, als er sich auf ein Autorennen einlässt ...

